Vatandaş isyan etti

Haber: Aysun Beykoz

İlimiz Kent Meydanı yanında bulunan binada hizmet veren Bolu Vergi Dairesi, son günlerde vatandaşların tepkisini çekmeye başladı. İşlemlerini halletmek için Vergi Dairesine giden vatandaşlar oluşan uzun kuyruklar nedeniyle şikayetçi. Az sayıda çalışan personel nedeniyle işlemlerini hızlı ve kısa sürede yapamayan vatandaşlar yaşanan sorun nedeniyle isyan etti. Kimi vatandaş personel eksikliği sebebiyle oluşan uzun kuyruklarda saatlerce beklediklerini belirtirken, kimisi ise acil olarak yapmaları gereken işlemler için bazen birkaç gün üst üste gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.

Yetkililere seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, yaşanan sorunun bir an önce çözüme kavuşturularak Bolu Vergi Dairesinden daha etkin ve hızlı hizmet almak istediklerini belirtti.

Personel eksiliğinin isyan ettirdiği bazı vatandaşlar ayrıca, “Acil bir işimiz oluyor. Gelip sıra alıyoruz, ama bazen saatlerce beklemek durumundayız. Belki iki dakika sürecek işlemler için saatlerce bekliyoruz. Çok yoğun zamanlar oluyor. İsyan etmemek elde değil. Herkesin işi gücü var. Kısa ve basit işlemler için burada saatlerimizi harcayamıyoruz. Başka gün geliriz diyoruz ama ne çare. Sürekli aynı manzara. Bolu Milletvekilleri, Bolu mülki amirleri bu soruna baksın önce. Hizmet anlayışları bu mu? Bu değilse şu sorunu çözsünler. Vatandaş da memurlar da rahat nefes alsın artık” diyerek şikayetlerini dile getirdiler