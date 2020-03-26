“Vatandaş kendi OHAL’ini neden ilan etsin?”

Haber: BMA

Çin’den başlayarak dünyayı etkisi altına alan koranavirüsle ilgili gelişmeleri bütün vatandaşlar gibi adım adım dikkatli bir şekilde yakından takip ettiklerini söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş açıklamalarda bulundu. Örnekbaş yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hem ilimizde hem de genel merkezimizde yaşadığımız şu sıkıntılı günlerde vatandaşımızın derdine derman olacak öneriler getirmeye ve iktidarın tedbir olarak aldığı yanlış kararların düzeltmesi için gerekli uyarıları her fırsatta yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Koranavirüsle mücadelede yaşanan süreç bize bir kere daha bu iktidarın ekonomi yönetiminde sınıfta kaldığını göstermiştir. Bu gün yetkili ağızlardan vatandaşa yapılan çağrıların temelinde hep aynı sonucun olduğu görülmektedir. Ülkemizi 20 yıldır esir alan anlayış, olası bir felaket karşısında ortaya koyduğu strateji ve yöntemlerle ve felaket “geliyorum” demesine rağmen maalesef yine yetersiz kalmıştır.”

“KASA BOŞ DİYEMEDİKLER İÇİN…”

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin hepsine birden ‘Karşıyım’ demenin doğru olmadığını belirten Örnekbaş açıklamasının devamında, “Biz her zaman doğru yapılanın yanında, yanlış yapılananın da karşısında oluruz. Koronavirüsle mücadelede en çok zararı gören taraf, emeği ile var olan, günübirlik çalıştığı ile geçimini sağlayan ve o gün işyerinden kazandığı parayla evine ekmek götüren vatandaşımız olmuştur. Ülkemizin çoğunluğunu temsil eden bu insanlarımız maalesef sahipsiz kalmıştır. Bir haftadır yapılan açıklamalarda Sağlık Bakanı da İçişleri Bakanı da ‘Vatandaşımız kendi OHAL’ini ilan etsin’ demektedirler. Bu içinde bulundukları acziyetin açık göstergesidir. Olası bir olumsuz durumda kullanılmak üzere işverenden ve işçi maaşlarından kesilen işsizlik Fonu’ndaki 130 Milyar Liralık parayı harcadıkları için, vatandaşa bir güvence sunamadıkları için ve ‘kasa boş’ diyemedikleri için bu türlü bir açıklama yapmaktadırlar. Güya bu çağrıyla üzerlerinden sorumluluğu atmaya çalışmaktadırlar” dedi.

“İKTİDAR VATANDAŞA SIRTINI DÖNMÜŞTÜR”

Açıklamasını “Vatandaş kendi OHAL’ini nasıl yapar?” diyerek sürdüren Örnekbaş ayrıca, “Çalışan kesimler işlerine gitmeyerek mi OHAL ilan edecek? Koruma tedbirleri kararıyla çoğu kapanan işyeri sahibi kendi OHAL’ini nasıl ilan edecek? Günübirlik kazandığı ile yaşamını sürdüren vatandaş kendi OHAL’ini nasıl ilan edecek? Diyelim ki etti, işine gitmedi, işyerini açmadı peki yaşamak için ihtiyaç duyduğu parayı ya da imkânı kim sunacak? Yetkili ağızlar ‘Vatandaş kendi OHAL’ini yapsın gerisi bizi ilgilendirmez’ diyerek vatandaşımızı yalnızlaştırmaktadır. Bu süreç bize açıkça göstermektedir ki vatandaşın en çok devletine ihtiyaç duyduğu dönemde iktidar vatandaşa sırtını dönmüştür” diye konuştu.

“KURT KIŞI GEÇİRİR AMA YEDİĞİ AYAZI UNUTMAZ”

Koronavirüs koruma tedbirleri kapsamında her esnafın kullanımına yönelik 25 Bin TL’lik kredi konusunun boş çıktığını söyleyen Örnekbaş açıklamasının sonunda,“Biraz nefes alırım beklentisi ile banka kapsına giden esnafımız eli boş dönmüştür. Her esnafın şartsız koşulsuz kullanacağı yönünde televizyondan bas bas bağırılan kredi imkanı esnafımızın çok azı tarafından kullanabileceği şartları içermektedir. İstenilen şartlara sahip olan esnafımız zaten o imkânlara dilediği yerden dilediği zaman kredi kullanabilmektedir. Kredi şartları arasında SGK’ya, Vergi Dairesi’ne borcu olmama şartı getirilmektedir. Bu iktidar döneminde SGK’ya, Vergi Dairesi’ne borcu olmayan esnaf mı vardır? Bu gün esnafa kolay kredi sağlamamak esnafımızın darağacında ipini çekmektir. Esnafımıza git dilediğin yerde ‘Öl’ demektir. Bu ülke çok badireler atlatmış, çok zor zamanlardan geçmiştir. Elbette bu kara günler geçecektir ama bu iktidarın vatandaşımıza yaşattıkları unutulmayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Vatandaşımızda kendine reva görülenleri unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 15:09