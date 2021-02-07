Vatandaş kurallara uyuyor mu?

Haber: Ceylan Beykoz

Pandemi kurallarına uymayan vatandaşlar yetkililer tarafından sıkı denetimlere tabi tutuluyor. Bu kurallara uymayan vatandaşlar hakkında tutanaklar tutulup önce Emniyet Müdürlüğü’ne daha sonra ise valiliğe gönderiliyor. Sokakta yemek yiyen, sigara içen veya herhangi bir sebepten ötürü maskesini indiren vatandaşlara idari para cezası kesiliyor. Caddedeki vatandaşlardan bazıları yasaklara uyulduğundan söz ederken, bazıları ise cezaların daha ağır olması gerektiğini dile getirdi. Esnaflar ise müşterilerin bilinçli olduğunu, birbirlerine çok yaklaşmadan ve maske takarak dükkanlarına geldiğini söylediler. Ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasının da gerekli ve güvenli olduğunu belirttiler.

Birçok vatandaş da bu arada yasakların daha da genişletilmesi ve uzun süreli hale getirilmesinin daha iyi bir çözüm olacağını düşünüyor.