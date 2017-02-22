Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolulu vatandaşlar, 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren değişen Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri son sefer saatlerinden şikayetçi. Bolu Belediyesi Özel Halk Otobüsleri'nin 2 Numaralı sefer sayısına sahip Bolu Merkez- Yukarı Soku Mahallesi hattının son sefer vakti haftanın tüm günlerinde bir saat erkene çekilerek 18.30'a alındı. Bir tek cumartesi günleri Yukarı Soku - Bolu Merkez istikametinde son sefer 19.00'a alındı. Vatandaşlar ise bu durum karşısında belediyeden bir çözüm bulmasını isteyerek "İşlerimizden çıkıp duraklara koşarak mı gitmemiz gerekiyor? Evimize gitmemiz çok zorlaştı. Belediye'den ricamız buna çözüm bulması" dedi.



