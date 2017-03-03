Haber: Aysun Beykoz

Trafiğe kapalı alanlar ve kaldırımlarda ki motosiklet krizi için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü düğmeye bastı. Bolu İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi ve yayalara ait yollara park eden veya seyir eden motosikletlere uygulama yaptı.Araca kapalı alanda seyreden elektrikli ve normal motosikletler durdurularak ceza işlem uygulanırken, yine trafiğe kapalı alan ve yaya yollarına park etmiş motosikletlerin plakaları alınıp ceza işlemleri uygulandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları devriye atarak yaptıkları uygulamada toplam da 10 tane motosiklete ceza kesti.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Bolu İl Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bu uygulamayı yapma nedeni ise vatandaşlar oldu. Dün akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapalı alanda tehlikeli bir biçimde motosikletlerini kullanan şahıslar, vatandaşları rahatsız etti. Bu olaylardan rahatsız olan vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren 155'i arayarak ihbar yağmuruna tuttular.