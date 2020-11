Vatandaş sordu, Vali cevapladı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Yaklaşık yüz farklı vatandaşın yayla ve mera işgalleri konularındaki sorularını yanıtlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Mera alanlarında yeni yapı, çit ve benzeri işgaller varsa derhal bunlar kaldırılmalıdır. Yasal olarak yanlış olan şeylerin karşısında durmak her vatandaşın ve öncelikle bizim görevimiz. Kimseye bu konuda taviz verilmeyecek. Hepimiz vatandaşlarımızın, gelecek nesillerimizin ve can dostlarımız olan hayvanların hakkını ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bizim amacımız kimsenin hatasını kusurunu aramak değil ancak bol miktarda şikayetler alıyoruz. At Yaylası'nda kaldırılan 20 çitin arkasından 104 dönüm işgal edilmiş mera çıktı” şeklinde konuştu.