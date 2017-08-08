Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bolu Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ilimizde kasksız motosiklet kullanan sürücüleri bir taraftan uyarıp diğer taraftan da cezai işlem uygularken, Belediyenin Trafik Zabıta ekiplerinin şehir merkezinde ve özelikle İzzet Baysal Caddesi üzerinde kasksız motosiklet kullanması olumsuz örnek oluşturdu. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünün motorize ekiplerinde görev yapan sürücülerin aşırı sıcaklarda bile kasklı sürüş yaptıkları gözlenirken, Belediye trafik zabıta ekipleri ise kasksız sürüş yapması vurdumduymazlığın bir göstergesi oldu. Motosiklet sürücülerini kask kullanma konusunda uyaran ve bu sürücülere cezai işlem uygulayan trafik zabıtasının bu uygulamaya kendisinin riayet etmemesi eleştiri konusu oldu. Kural varsa önce bu kurala kendileri uyması gerekirken, trafik zabıtanın kendi can güvenliğini düşünmemesi, imam cemaat olayına döndü.

Sıcak havalarda Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan motorize trafik ekiplerinin kasla görev yapmasını olumlu karşılayan Bolulu vatandaşlar Belediye Zabıta Trafik ekiplerinin kasksız sürüş yapmasını hem tehlikeli hem de vurdumduymazlık olarak nitelendirdi.