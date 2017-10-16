Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi araçları tarafından sürekli kullanılan yol haline gelen bisiklet yolundan geçen araçlar ise seyirlik görüntüler oluşturuyor. Araç trafiğine kapatılan cadde üzerindeki bisiklet yolundan TIR’da geçiyor zabıta aracı da. Bu ne yaman çelişki, deyimi Bolu’da gerçek oldu. Belediye tarafından araç trafiğine kapatılan İzzet Baysal Caddesi Bolu Belediyesi araçları tarafından adeta istila edilmiş durumda. Belediye tarafından mavi renkli olarak yaptırılan bisiklet yolu belediye araçları tarafından kullanılması vatandaşların ve esnafların tepkisine neden oldu.

2012 yılından bu yana sürekli olarak zabıta araçları tarafından kullanılan bisiklet yoluna bu seferde Belediyeye ait TIR’da eklenmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın konuşması için İzzet Baysal Caddesi üzerine kurulan Belediyeye ait koca TIR görevini tamamladıktan sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında bisiklet yolunu kullanıp Demokrasi meydanına kadar gitmesi gözlerden kaçmadı.