“Vatandaşı soğukta donmaya mahkûm ettiniz”

Haber: BMA

Doğalgaza gelen zamlar etkisini göstermeye başladı. Havaların soğuması ile ısınma ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaş karşılaştığı faturalar ile şoka uğruyor. Geçtiğimiz yıla göre doğalgaz faturalarında ortaya çıkan astronomik artış vatandaşı isyan ettirdi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan uçuk rakamlı fatura görselleri son günlerin en çok konuşulan konusu haline geldi. İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş doğalgaz faturaları ile canı yanan vatandaşın sesi oldu.

“ISMARLAMA ENFLASYON RAKAMLARI “

İYİ Parti Ahmet Örnekbaş uçuk doğalgaz faturaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Ülkenin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartların faturası her zaman olduğu gibi yine vatandaşımıza kesilmiştir. Aylık cebine giren üç kuruş parayı kazanmak için dişini tırnağına takarak çalışan vatandaşımızın belini büken hayat pahalılığına ek bir yük de doğalgaz ile birlikte gelmiştir. Hangi rakamsal değerler baz alınarak oluşturulduğu belli olamayan ısmarlama enflasyon rakamları ile güya ekonomide iyi bir tablo oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ancak içinde bulunduğumuz hayat şartları gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine gelen zamlar yüzünden asgari ücretli vatandaşımız her öğün çay simit yiyerek bile ay sonunu getirememektedir. Kira, mutfak masrafı, okul masrafı derken birde vatandaşımızın üzerine doğalgaz faturası yükü binmiştir.

“BU İŞE BİR ÇÖZÜM BULUNMALIDIR “

İktidarın içinde bulunduğu ekonomik batağın tahsilâtı dar gelirli vatandaşlarımızın cebinden karşılanmamalıdır. Dışa bağımlı olarak kullanımı mecbur hale getiren doğalgazın metreküp fiyatları ve fatura değerleri yeniden gözden geçirilmelidir. Pahalı yaşam şartlarına dayanacak gücü kalmayan vatandaşımızı soğukta donmaya mahkûm edilmemelidir. İnsanlarımız evlerinde huzur ve sıcak ortam aramaktadır. Eskiden en yoksul vatandaşımız bile soba başında tek odada ailesiyle birlikte ısınabilirken şimdi bu durumdan da yoksun kalmıştır. Sayenizde vatandaşımız sobayı özler hale gelmiştir. Vatandaşımızın başta sosyal medyada tepki göstererek paylaştığı astronomik rakamlara dayanan doğalgaz faturalarının yeniden gözden geçirilmesi için mutlaka acil bir çözüm üretilmelidir. Her daim daha iyi koşullarda yaşamasını arzu ettiğimiz vatandaşımızın sırtına yüklenen bu zamlara ‘Dur’ demeli ve çeşitli vergilerle soygun düzeni haline gelen vatandaşımıza yük olan iktidar anlayışı vatandaşımızın sırtından inmelidir.

“VATANDAŞIMIZ BİR AN ÖNCE BU ZAM BATAĞINDAN KURTULMALIDIR”

Doğalgaz zamları yetmezmiş gibi doğalgaz zamlarına ek olarak bir de elektrik faturalarında ki yüksek artışlar sebebiyle vatandaşımız mağdur olmaktadır. Özellikle kışın artan elektrik sarfiyatı ile birlikte geçtiğimiz yıllara göre faturalara yansıyan kabarık rakamlar yapılan zamların ne derece büyük olduğunu göstermektedir. Doğalgaz, elektrik ve gıda ürünlerine gelen zamlarla çaresizlik içinde geçim derdine düşen bunalıma giren vatandaşımız bir an önce zam batağından kurtulmalıdır. Ekonomik krize bağlı olarak gerçekleşen aile içi şiddet olayları bu sebepler yüzünden artış göstermiştir. Bu vebal iktidar koltuğunda oturup memleketi iyi idare edemeyenlerindir. Bizim derdimiz vatandaşımızın geçim kaygısı duymadan mutlu huzurlu şekilde yaşamasıdır. İktidar şapkasını önüne koyup bu sıkıntıların giderilmesi için düşünmeli bu işe bir çözüm aramalıdır. Hiçbir şart ve durum toplumsal huzur ve vatandaşımızın yaşamını sağlıklı sürdürebilmesinden daha ileri değildir.”

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2020, 10:55