Haber: Gönül Olutürk

Parti kademe yöneticileri ile delegelere seslenen Milletvekili Ercoşkun, yerel ve ülke gündemine ilişkin birbirinden önemli konularda dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Milletvekili Ercoşkun'un öne çıkan açıklamalarında, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na geniş yer verdi. Milletvekili Ercoşkun, şöyle konuştu: "Merkez İlçe Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar ki en düzenli Merkez İlçe Danışma Meclisi toplantılarının yapıldığına şahit oluyoruz. Bir önceki danışma meclisi toplantısından bu yana dünyada ve Türkiye'de çok ciddi gelişmeler yaşandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÖNDERLİĞİ KAT BE KAT PERÇİNLENDİ"

Cumhuriyet tarihimizde Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra en önemli harekatlardan birini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, tüm dünyayı bilgilendirerek ve büyük bir kısmının da desteğini yanına alarak icra ediyoruz. Yangın yerine dönen Suriye sınırında terör örgütlerinin yuvası haline gelen bölgede, dünyada sayılı ülkenin becerebileceği bir kabiliyetle, müteffikimiz olduğunu iddia eden ama diğer taraftan PKK başta olmak üzere terör örgütlerine destek olan ülkeleri de karşısına alarak, ülkemiz bir mücadele başlattı. Allah'ın izniyle bu yoldaki mücadelemiz devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız nasıl Birleşmiş Milletler'de, 'Dünya 5'ten büyüktür' dediyse, Davos'ta nasıl İsrail'e karşı, 'Oneminute' diyerek ortaya çıktıysa, ABD'nin birkaç ay önceki Kudüs kararından sonra da devam ettirdi. Birleşmiş Milletler'de ABD'ye karşı çok ezici bir karar alındı. Burada Türkiye'nin rolü, Cumhurbaşkanımızın önderliği bir önceki süreçlere göre kat be kat perçinlendi.

"VATANDAŞIMIZ, AFRİN HAREKATI KONUSUNDA ÇELİK GİBİ İRADESİYLE CUMHURBAŞKANIMIZIN ARKASINDA"

Şunun altını önemle çizmek lazım; Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bu önemli süreçte en üst seviyede birlikteliği sağlamış durumdayız. Bu konuşmam öncesinde, Vali Konağı'nın oradan başlayarak, parti binamıza kadar olan bölgede işyeri ziyaretlerinde bulundum ve esnaflarımızla görüştüm. Yine sokakta vatandaşlarımızla bir araya geldim. Ve şunu gördüm ki; Afrin Harekatı konusunda Cumhurbaşkanımızın arkasında çelik gibi bir irade var sokakta. Allah'ın izniyle bu birlikteliği devam ettireceğiz. AK Parti olarak hem Meclis'te diğer gruplardan aldığımız destekle, hem de vatandaşımız nezdinde bu süreci inşallah sürdüreceğiz.

"HAKEM MİLLETTİR"

Milletvekili Ercoşkun açıklamalarının bir diğer bölümünde ise, CHP'nin siyasi tutumunu eleştirerek, "Bizler, iktidar olarak yaptığımız çalışmaları ortaya koymayı sürdüreceğiz. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iktidarımıza yönelik olarak, 'Siz dünyanın en iyi işini yapsanız da, biz onu reddedeceğiz' demişti. Bunlar onu yapacaklardır ama burada hakem vatandaşımızdır, millettir. Her şeye rağmen iktidar olarak yaptığımız çalışmaları ortaya koyacağız" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖRÜŞLERİNİN VE KARARLARININ ARKASINDAYIZ"

Milletvekili Ercoşkun'un konuşmasındaki son gündeminde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti Bolu İl Kongresi yer aldı. Milletvekili Ercoşkun, şunları söyledi: "Teşkilatlarımızda kongre süreçleri bazı mekanizmalara tabi. Teşkilat başkanlıkları çeşitli yoklamalar neticesinde karara bağlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda iptal edilen bir kongre süreci yaşandı. İl başkanının görevlendirilmesinde yine son kararı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan verdi. Bu süreçte merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe teşkilatları yanı sıra belediye başkanları ve milletvekilleri bazı mekanizmalar içerisinde görüşlerini, doğru bildiklerini ortaya koyuyorlar. Bize düşen Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi, doğru bildiğimizi sonuna kadar belli bir parti disiplini içerisinde ortaya koymaktır. Bunu koyduktan sonra kararı Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan veriyor. Hepimiz bu karara saygı duymak durumundayız. Hepimiz bu kararın arkasında durmak, hepimiz üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmek durumundadır. Ertelenen il kongremiz inşallah önümüzdeki süreçte gerçekleşecek. 2009 yerel seçimlerinde Tayyip beyin katılımıyla çok güzel bir miting gerçekleştirmiştik. Hatta programda olmamasına rağmen Belediye ziyareti yapmıştık. Orada hem Tayyip beyhemde Emine Erdoğan hanımefendi memnuniyetlerini dile getirmişti. Her işte bçr hayır vardır. Ben çok büyük bir coşku ve katılımla kongremizi gerçekleştireceğimize, hep birlikte bunu sağlayacağımıza inanıyorum."