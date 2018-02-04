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04 Şubat 2018 Pazar
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    • "Vatandaşımız hem paradan, hem de zamandan tasarruf edecek"

    AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından imzalanan protokolle, Araç Sicil ve Tescil işlemlerinin artık noterlerde yapılacağını açıkladı.

    04 Şubat 2018 Pazar 12:23
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    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, "Araç Sicil ve Tescil işlemleri artık noterler kanalıyla yapılacak. Yeni uygulama ile vatandaşımızın cebinden 131 TL yerine, sadece 15 TL çıkacak. Hem paradan, hem zamandan tasarrufu beraberinde getiren bu uygulamanın hayata geçişini sağlayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi. Milletvekili Ercoşkun, Araç Sicil ve Tescil işlemleriyle alakalı bu yeni dönem hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu'daki ilçelerimizden de Trafik Tescil Şubesi açılması yönünde yoğun taleplerle karşılaşıyorduk. İçişleri Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığımız trafik tescil işlemlerinin artık noterler kanalıyla yapılabilmesini ve yine ruhsatlarında yine noterler kanalıyla anında teslim edilebilmesini sağlayan yeni bir uygulamayı protokolle hayata geçirdi. Ve sistem geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Bu yeni dönemde sadece bir gün içerisinde 23 bin trafik tescil işlemi noterler tarafından gerçekleştirildi.

    YENİ UYGULAMADA İŞLEMLER SADECE 15 TL'YE YAPILACAK! ÖNCEKİ UYGULAMAYA KIYASLA 131 TL VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

    Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı, hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani toplam 131,5 TL'lik bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Bu işlem bundan böyle sadece 15 TL'ye gerçekleştirilebilecek.

    YENİ DÖNEM VATANDAŞ İÇİN BÜYÜK KOLAYLIKLARI DA BERABERİNDE GETİRİYOR

    Öte yandan yeni uygulama ile Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin de önemli bir iş gücü kazancı ortaya çıkacak. Hali hazırda trafik tescil işlemleri için görevli yaklaşık 3 bin polisimiz, yeni dönemle birlikte asli vazifelerini yapabilir hale gelecek.

    Uygulamanın trafik tescil işlemlerinde sağlayacağı asıl kolaylık ise, vatandaşımızı birbiri ardına oradan oraya gitme mecburiyetinde bırakan prosedürler yerine, işlemlerin noterden hızlı bir şekilde neticelenmesini sağlamasıdır. Alış-satış işlemleriyle alakalı yaşanan sıkıntılarda ortadan kalkmış olacak.

    MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE ADALET BAKANI GÜL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

    Geçtiğimiz günlerde, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu ziyaret ettik. Bu ziyarette, tüm federasyon teşkilatının teşekkürünü Sayın Bakanımıza iletme imkanımız oldu. Bu hizmetin vatandaşımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, uygulamanın hayata geçişini sağlayan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e şahsım ve Bolulu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, Milletvekili, Ali

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