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Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yayla evleri sorununu tamamen ortadan kaldıracak yeni bir yasa çalışmasının Başkent'te tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Milletvekili Ercoşkun, Meclis'teki bütçe mesaisi sonrası, seçim bölgesi Bolu'ya gelerek yaptığı bu çok önemli açıklamada, şöyle konuştu:

"320 yayla da yaklaşık 15 bin yayla evi bulunuyor"

"Bolu'muzun en önemli sorunlarından biri de yayla evleriyle alakalı hukuki altyapı yetersizliğine dayalı sorunlar. Bolu'muz da bulunan 320 yayla da yaklaşık 15 bin yayla evi bulunuyor. Yayla evleriyle alakalı hukuki bir altyapı sorunlarının bugüne dek devam etmesi beraberinde birtakım sorunlara da yol açtı. 2011 yılında milletvekili seçildikten sonra AK Partili milletvekili arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz çalışmalardan biri de yayla evleri sorununu çözecek nitelikteydi. Meclis'te AK Parti Grubu olarak önemli bir yasal düzenleme yapmıştık. Bu kanunun düzenlenmesinden sonra, Orman ve Su İşleri Bakanlığımız bakanlığa ait araziler üzerinde yayla evleriyle alakalı sorunu giderecek hukuki altyapıyı oluşturdu. Bu araziler üzerine kurulan yayla evleri için bin de 5'i oranında kiralama bedeli belirleyerek, yayla evlerinin sahiplerine uzun yıllar kiralama yöntemine gederek, bünyesindeki sorunu ortadan kaldırdı.

"Yasa çalışmamızı CHP iptal ettirmişti"

Diğer taraftan Milli Emlak'a ait araziler ve mera vasfındaki araziler üzerindeki yayla evleri gibi farklı bakanlıkları ilgilendiren yayla evleri içinde özellikle Maliye ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarının yapmaları gereken yönetmelik çalışmaları devam ederken, her konuda olduğu gibi bu konuda da taş üstüne taş koymak yerine, engel olmak maksadıyla CHP Milletvekilleri bu konuyu da Anayasa Mahkemesi’ne taşıdılar ve iptalini istediler. CHP Milletvekilleri küçük bir gerekçeyle de olsa, yayla evleri sorununu çözecek yasa çalışmamızı o dönem iptal ettirdi. Dolayısıyla yayla evleri meselesi için ortaya koyduğumuz çalışmalar, CHP'nin aleyhteki girişimleri nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Ercoşkun yeniden Başkent'in gündemine taşıdı

Daha sonra ilimizde görev yapan dönemin valisinin yapmış olduğu yazışmalar neticesinde de yayla evleri konusu tamamen sıkıntılı bir sürece girdi. Tabi bu dönemde temsil ettiğimiz Bolu Halkı'nın en önemli sorunlarından biri olan yayla evleri sorununun çözümü için, milletvekili olarak şahsımın da yer aldığı bir önceki çalışmayı örnek alarak, Sayın Başbakanımızın yer aldığı kapalı grup toplantısında bölgemizi yakından ilgilendiren yayla evleri konusunu açtım. Tüm bakanlarımızın yer aldığı toplantı da sorunu gündeme getirmem üzerine, özellikle Bolu gibi yayla kültürünün gelişmiş olduğu illerin milletvekilleri de söylemlerimi destekledi.

Çalışmalarda artık sona gelindi

Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte vermiş olduğu ‘Bir çalışma yapın ve getirin' talimatından sonra ise, AK Parti Grubumuzun onayıyla ilgili bakanlıklar nezdinde çalışmalarımız Allah'ın izniyle yeniden başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, Maliye Bakanlığımızın kontrolü ve İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar neticesinde oldukça önemli bir taslak oluşturduk. Mahalli İdareler Genel Müdürü hemşerimiz Ekrem Canalp'de çok önemli katkı ve desteklerini bizlere sağladı.

"Bolu'muza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun"

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızlanan bu süreç inşallah önümüzdeki günlerde neticelenecek. Bu konudaki çalışmalarımızı gerekli yasal düzenleme ile hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın en önemli sorunlarından birisini de bu sayede çözüme kavuşturmuş olacağız. Önümüzdeki günlerde bakanlıklarımız çalışmalarını tamamlayacak ve Bolu'nun da aralarında bulunduğu yaylacılık kültürünün yer aldığı tüm illerimizdeki yayla evi sorunu Allah'ın izni ve aziz milletimizin bizlere olan güveni ve desteğiyle tamamen ortadan kalkacak. Bolu Halkımıza ve tüm ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."