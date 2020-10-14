Vatandaşın ağaç feryadı



Haber: C. Kutay Aykan

Alpagut Mahallesinde yaşayan Murat Karabeşeoğlu, 18. madde uygulaması sonrası kendisine ait parselin bir kısmını belediyeye terk etti. MuratKarabeşeoğlubelediye yetkilileri ile yaptığı görüşmede alanda bulunan meyve ağaçlarının sökülerek başka bir yere taşınması konusunda söz aldı. Geçtiğimiz hafta yapılan görüşme sonucunda parselin etrafındaki çitleri kaldıran Murat Karabeşeoğlu sabah saatlerinde gördüğü manzara karşısında şok yaşadı.

SÖZ VERİLMİŞTİ

Belediye Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’abağlı olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri erken saatlerde geldiği bölgede iş makineleri ile Murat Karabeşeoğlu‘nın parseline girerek meyve ağaçlarını bir bir kesti. Durumu fark eden Karabeşeoğlu eşi ile birlikte hemen araziye koştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile tartışan çift son kalan ayva ağacını kesilmekten kurtardı. Belediye ekiplerine tepki gösteren Murat Karabeşeoğlu Fen İşlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’a ulaşmaya çalıştı. Ekipler alelacele arazideki çalışmayı yarıda bırakarak hemen başka bölgeye gitti.

AĞAÇLARI KESTİLER

Meyve ağaçlarının kesildiğini belirten Karabeşeoğlu, “Biz burayı Bolu Belediyesine 18. madde uygulamasıyla terk ettik. Belediye yetkilileri de 10 gün süre verdi. 10 gün süre de dolmadı. Perşembe günü süre verdiler, bugün Salı. Yetkililer, ‘Burada meyve veren genç ağaçlarını makine ile çıkarır istediğin yere dikeriz’ dediler. Bir de baktık bütün verimli ağaçlarımı kesip kamyona doldurup götürmüşler. Bu son kalan ağaca yetişebildik. Ağaçlarımı söktükten sonra bir yetkili daha geldi. ‘Bu ağaçlar verimini kaybetmiş’ dedi. 20 yılda yetişiyor bu ağaç. Bana biz ’Bunu sökemeyiz’ deselerdi biz kendi imkanlarımızla sökerdik. Bununla alakalı olarak suç duyurusunda bulunacağım, savcılığa dilekçe vereceğim” dedi.

Bölgede kavşak ve yol yapımı için Fen İşlerine bağlı ekipleri çalışmalarına devam ederken Başkan Yardımcısı Feridun Yılmaz’ın yaşanan şok olayla ilgili ne yapacağı merak konusu oldu.