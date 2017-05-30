Haber; Aysun Beykoz

İzzet Baysal Caddesinde halen devam eden çalışmalar sırasında açıkta kalan demirler tehlike saçıyor. Dün akşam saatlerinde ayağına demir çubuk saplanan genç bayan yaralandı. Trafiğe kapanarak beton zemin uygulanan İzzet Baysal Caddesinde bilindiği üzere beton zemin kullanılamaz hale gelmiş caddede beklenen güzellik sağlanamamıştı. Bunun üzerine Bolu Belediyesi tarafından caddede yeniden çalışmalar başladı. Uzun süredir devam eden çalışmalarda beton zemin kaldırılarak yerine renkli asfalt uygulaması yapılıyor. Beton zeminin kaldırılması sırasında açıkta kalan demirle ise tehlike saçıyor. Dün akşam saatlerinde caddede yürüyen genç bir bayanın ayağına açıkta kalan demir ucu saplandı.

Feryatla yere yığılan kadının yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Vatandaşlar açıkta kalan demirlerin tehlike saçtığına dikkat çektiler.