banner133

banner128

banner101

banner120
30 Mayıs 2017 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Vatandaşın demirle imtihanı

    İzzet baysal Caddesi üzerinde Bolu Belediyesince sürdürülen üst yapı çalışmaları vatandaşı çileden çıkarttı. Her gün yeni kazalara meydan veren çalışma sebebiyle dün genç bir bayan yaralandı.

    30 Mayıs 2017 Salı 10:39
    Bu haber 81 kez okundu
    Vatandaşın demirle imtihanı

    Haber; Aysun Beykoz

    İzzet Baysal Caddesinde halen devam eden çalışmalar sırasında açıkta kalan demirler tehlike saçıyor. Dün akşam saatlerinde ayağına demir çubuk saplanan genç bayan yaralandı. Trafiğe kapanarak beton zemin uygulanan İzzet Baysal Caddesinde bilindiği üzere beton zemin kullanılamaz hale gelmiş caddede beklenen güzellik sağlanamamıştı. Bunun üzerine Bolu Belediyesi tarafından caddede yeniden çalışmalar başladı. Uzun süredir devam eden çalışmalarda beton zemin kaldırılarak yerine renkli asfalt uygulaması yapılıyor. Beton zeminin kaldırılması sırasında açıkta kalan demirle ise tehlike saçıyor. Dün akşam saatlerinde caddede yürüyen genç bir bayanın ayağına açıkta kalan demir ucu saplandı.

    Feryatla yere yığılan kadının yardımına vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Vatandaşlar açıkta kalan demirlerin tehlike saçtığına dikkat çektiler.

     

     

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Caddesi, üzerinde, Bolu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR MESLEK YÜKSEK OKULUNDA MEZUNİYET
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geç olmadan…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Pirincin taşı
  • Makinist Makinist Adalet diyemedim
  • Nihal Eker Nihal Eker YAĞMURA RAĞMEN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TÜRKÇEYİ KÖKÜNDEN KOPARAN SÖZDE TÜRKLER
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ÇOCUKLAR VE AİLELER İÇİN ÖNEMLİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Ah benim güzel caddem
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ON BİR AYIN SULTANI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Yeni bir RAMAZAN ayına kavuştuk
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124