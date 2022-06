 “Vatandaşın feryadını duymuyor musunuz?”

Haber: Okay Özcan

Ziyaret sırasında her vatandaşın ekonomik sıkıntılarını ifade etmesi üzerine İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş iktidara seslenerek şu değerlendirmeleri yaptı; “Ülkemizin her yeri maalesef yangın yerine dönmüş vaziyette. İktidar vatandaşımızın feryadını duymuyor mu? Yüzde İki Yüzlere yaklaşan enflasyon rakamları ile ekmek almaya bile zorlanan vatandaşımızın halini görmüyorlar mı?”

İYİ Parti Bolu İl Teşkilatı Dörtdivan ilçesine esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştirdi. Parti ziyaretine İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler, Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, Yeniçağa İlçe Başkanı Mustafa Hendekçioğlu, Gerede İlçe Başkanı Ömer Evcin, Kıbrıscık İlçe Başkanı Yıldırım Gökmen, Taşkesti Belde Başkanı Nuri Ergül, Karacasu Belde Başkanı Nurettin Şaratan, Ankara İl Başkanı Danışmanı Mehmet Soner Söğütdelen ve Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Münir Ağca katıldı. Partinin yönetim kademesi tarafından gerçekleştirilen ilçe ziyaretinde esnafın ve vatandaşın dertleri dinlendi. İYİ Partililerle sohbet eden vatandaşlar ağırlıklı olarak ekonomik anlamda yaşadıkları sorunlardan ve düşen alım gücü ile giderek zorlaşan hayat pahallılığından şikâyetçi oldu. Esnaf ziyaretlerinde ise işyeri sahipleri belirsizliğini koruyan ürün fiyatları sebebiyle esnaf sattığı malı aynı şartlarda rafına koyamadığını ve enflasyon rakamlarının çok yüksek olduğu için çok zor durumda olduklarını ifade ettiler.

BU NASIL ÜLKE YÖNETMEKTİR?

İYİ Parti İl başkanı Ahmet Örnekbaş gerçekleştirilen ziyaret sonrası şu değerlendirmeleri yaptı: “Ülkemiz bu iktidar döneminde maalesef yangın yerine dönmüştür. Artık mutfaklarda tencere kaynayamaz hale gelmiştir. İsraf ekonomisinin yarattığı kara delik her geçen gün büyümeye devam ediyor. Beyler saltanatını sürdürsün diye bu işin faturası vatandaşın sırtına sarılmaktadır. Bu gün Dörtdivan ilçemizde arkadaşlarımızla birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi burada da vatandaşımız maalesef hayat pahalılığından ve her gün artan fiyatlardan şikâyetçi. Bizler vatandaşımızın sıkıntısını görüyoruz. Bu ülkenin refah seviyesini arttıracak, vatandaşımızın rahat yaşayabileceği kaynaklar bu ülkede mevcuttur. Bu ülkenin kendi kendine yetebilme yeterliliği vardır. Bu gün iktidar bu kaynakları halkın değil bir kesimin hizmetine sunmuştur. Beyler saltanatını sürmekte vatandaşımızda ekonomik şartların ağırlığı ile inim inim inlemektedir. Biz bu iktidarın aymazlığına ve sağırlığına karşı gerçekten çok şaşırıyoruz. Bu iktidar sokaktaki vatandaşın halini görmüyor mu? Bu insanların feryadını duymuyor mu? Yüzde İki Yüzlere yaklaşan enflasyon rakamları ile ekmek almaya bile zorlanan vatandaşımızın halini görmüyorlar mı? Bu nasıl ülke yönetmektir? İktidar acilen oyalama siyasetini bir kenara bırakmalı ve vatandaşın yaşadığı sorunları çözecek formüller üretmelidir. Üretemiyorlarsa beceremiyorlarsa vatandaşın önüne sandığı koyup vatandaşın tercihine saygı göstermelidirler. Bu şekilde ülke yönetmek olmaz. Vatandaşımıza artık eziyet etmeyi bıraksınlar. Ya ülkeyi doğru düzgün yönetsinler ya da iyi yönetebilecek siyasi anlayışa bu işi bıraksınlar. Biz İYİ Parti olarak iktidara geldiğimizde İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Çok az kaldı. Biz çözeceğiz. Aydınlık güneşli güzel günler çok yakında.”