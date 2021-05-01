Vatandaşın ihtiyacına koşuyorlar!

Mudurnu ilçesinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” tam kapanma döneminde de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Vatandaşın ihtiyacına koşuyorlar!

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimiz Mudurnu ilçesinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına tam kapanma döneminde de devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ve ağır hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Ekipler tarafından kimi vatandaşların market ve manav alışverişleri karşılanırken, kimi vatandaşların ise ilaç ve sağlık istekleri karşılanıyor.

Ekiplere ulaşmak isteyen vatandaşlar 112,155 ve 156 no’lu hatları veya 03744213033 hattını arayarak yardım talebinde bulunuyorlar.

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