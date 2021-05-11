Vatandaşın tercihi mekanik sayaç oluyor



Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi tarafından dijital su sayaçlarıyla ilgili ücretsiz değişim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda başvuru yapan yaklaşık 30 bin abonenin dijital su sayacı, mekanik su sayaçla ücretsiz olarak değiştirildi.

ARIZALI SAATLER YÜZÜNDEN 1000 TL BORÇ ÖDEMEK ZORUNDA KALDI

Belediye ekipleri bugün ise Köroğlu Mahallesi’nde 4 yıl önce taktırdığı 3 adet dijital su sayacın 2’sinde arıza çıktığı için 1000 TL’lik birikmiş borcunu sonradan ödemek zorunda kalan bir abonenin sayaç değişim işlemlerini tamamladı. Ücretsiz değişim yapılan abone, başından geçenleri anlatarak, “İki tanesi bozuk çıktı. Normalde mesela 100 TL’lik kredimiz varsa 100 TL’den sonra durması gerekiyor. Ama bizdeki bu iki saat kendisini kapatmıyor. Borca yazıyor. Bundan 4 ay önce belediyeye gittim, sorunumu anlattım 1000 TL borç çıktı. Borcu ödedim. Belediye, saatlere ya bakım yaptırmam gerektiğini ya da değiştirmem gerektiğini söyledi. Manas firmasına gittim, yeni ödeme yaptığım için saatlerin sıfırlandığını, artıya geçtiğini bu nedenle de birkaç gün sonra gelmem gerektiğini söyledi. Ben de bir daha gitmedim. Belediye eski saatleri ücretsiz değiştiriyormuş. Çok güzel. Ben de saatimin ücretsiz değişimini istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BAKİYE EKSİ 25 METREKÜPE DÜŞMÜŞ, ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ”

Bolu Belediyesi su abone servisinde görevli Sedat Gülener ise arıza ihbarı sonrası yaptıkları tespitte sayacın eksi bakiyeye düştüğünü tespit ettiklerini belirterek, “Vatandaşımız dijital saatinin arızalı olduğunu söylüyor. Tahakkuk memurumuz bakıyor; bakiye eksi 25 metreküpe düşmüş. Ve saat kapatmamış. Çalışmaya devam etmiş. Vatandaş da saatlerini değiştirmek istiyor. Dilekçeleri aldık. Ekip olarak geldik. Su saatini değiştirdik. Daha önce saatler ilk takıldığında da bu vatandaşın başına 1000 TL’lik bir fatura çıkmıştı. Saat kesme yapmamış. Endeksler içeriye işlemiş. Saatler ilk alındığından beri herhangi bir kesme işlemi yapmamış dijital saatler. Bu dairelerde ev sahibi değil de kiracı olsaydı; kiracılar eksi endeksi kullanacaktı. Yarın çıkıp gittiklerinde bu borç ki 1000 TL’yi bulabiliyor. Yine ev sahibine kalacaktı. Bu hanedeki mal sahibi dikkatli davranıyor. Saatinin kesme işlemi yapmadığını fark ediyor. Hemen belediyeye müracaat ediyor. Üç saati var, hepsini değiştirdik” dedi.

Mekanik sayaca geçiş işlemleriyle ilgili de bilgiler veren Gülener, “30 bin adet mekanik saat abonemiz şuan faal bir şekilde devam ediyor. Vatandaşımızın mekanik saatteki en büyük avantajı; pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları, uzun tatiller, hafta sonları gibi durumlarda kartımda su var mı? Suyum biterse, ya suyum kesilirse… Gibi sıkıntılar yaşıyorlar. Ama mekanik saate geçtiklerinde hem yüzde 25 daha ucuz su kullanacak. Hem bakım-onarım ve kalibrasyon ücretlerinden kurtulacak, hem de kafalarında soru işaretleri olmayacak. Vatandaşlar, dijital saatlerde, suyu bittiğinde belediyeye gelmek zorunda kalıyor. Mekanik saate döndüklerinde faturası ellerine gelecek. İster internet bankacılığıyla ödeyebilir. İsterse otomatik ödeme talimatı verebilecek. Zamanın çok değerli olduğu bu günlerde en azından kartına su yüklemek zorunda kalmayacak” diye konuştu.