Haber: Kasım ŞAHİN

Sürücü kursları şoför adaylarının eğitimleri için trafik yoğunluğu olmayan mahalleleri tercih ediyor. İlimizde de sürücü kursları eğitim sahası olarak araç trafiği olarak yoğun olmayan Kalıcı Konutları kullanıyorlar. Ancak hem nüfusun hem de araç trafiğinin giderek artması ile Kalıcı Konutlar’da ikamet eden vatandaşlar, acemi şoförlere tepki göstermeye başladılar. Geçtiğimiz günlerde meydana geldiği iddia edilen kaza ise vatandaşların tepkisini daha da arttırdı. İddiaya göre okul servisinden inan bir öğrenciye “acemi şoförün” çarpması sonucu, öğrencinin ayak bileği kırıldı.

Daha büyük felaketlerin oluşmaması açısından yetkililerin bu duruma el atmalarını talep eden Kalıcı Konutlar sakinleri, şoför eğitim sahasının şehrin daha sakin bir bölgesine taşınmasını istediler. Şoför eğitim alanı olarak kullanılan yol güzergahında evleri bulunan aileler çocuklarını tatil günleri bile dışarı çıkarmaktan korktuklarını söylediler.