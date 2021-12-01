Vatandaşlar artık akşamda muayene olabilecek

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde muayene olmak isteyen ancak kendi çalışma saatlerinin uymaması nedeniyle fırsat bulamayan hastalar için akşam saatlerinde de poliklinik hizmeti verilecek. Başvuranlar, hafta içi akşam 17.00- 20.00 saatleri arasında hizmet verecek olan “Mesai Dışı Poliklinik" hizmeti ile Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji alanlarında açılan polikliniklerde muayenelerini olabilecekler.

“RAHATLAMA GERÇEKLEŞECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR”

İlk etapta halkın talepleri doğrultusunda hareket ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk, Ortopedi ve Nöroloji branşında hizmet vermeye başlayacak olan uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer branşlarda da yapılması ve başlatılan bu uygulama ile gün içerisindeki hasta yoğunluğunda önemli bir rahatlama gerçekleşeceği düşünülmektedir. Hastalarımız polikliniklerde muayene olabilmek için Mhrs182 hattı'nı arayarak www .mhrs.gov.tr adresinden veya hastanemizin https://izzetbaysaldh.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden randevularını alabilirler.