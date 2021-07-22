Vatandaşlar Bolu'ya akın etti

Haber: C. Kutay Aykan

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilini tamamlayıp gidenler kadar, tatil için gelen vatandaşlar karayollarında uzun kuyruklara neden oldu. Özellikle Abant, Yedigöller ve Gölcük tabiat Parkları girişlerde 1 kilometrelik yolu yarım saatte aşan tatilciler yine de tatil sevdasından vazgeçmedi. Trafik yoğunluğunun artması üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bolu Şube Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından Abant’a gelmeyin çağrısı yapıldı. DKMP Bolu Şube Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bolu Abant Tabiat Parkı E5 Abant Mudurnu yolu alan girişinde araç kuyruğu 1 km'den fazla. Alan doluluk oranı % 100'lerde… Buralarda lütfen anılarımız kalsın, çöpler çöp kutularına” denildi.

İlimiz genelinde bulunan milli ve tabiat parklarına bir milyonun üzerinde giriş yapıldığı belirtildi.