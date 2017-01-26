Seben halkının istek, öneri ve şikayetlerini bire bir doğrudan duymak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya yoğun ilgi gösteren ilçe halkı taleplerini dile getirdiler.

İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz “Sizlerin istek, öneri ve şikayetlerini dinleyeceğimiz, sohbet havasında bir toplantı olsun istedik” dedi. Çiftçi ve muhtarların köy yolları, içme suyu, tarım alanlarının yaban hayvanlarından korunabilmesi konularında talepleri dinlenerek, sorunların ilgili kurumlara iletilerek en kısa sürede neticelendirileceğini belirten Kaymakam Tahir Yılmaz ve Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, muhtarlara ve vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkürlerini dile getirdiler. BMA