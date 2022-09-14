Vatandaşlar metruk binaların denetlenmesini istedi

İlimiz merkezinde ve ilçelerinde yer alan metruk ve terk edilmiş binaların çevreye tehlike arz ettiğini ifade eden vatandaşların denetimlerin artırılmasını istedi. Metruk binalar denetlensin diyen vatandaşlar şikayetçi oldu.

Vatandaşlar metruk binaların denetlenmesini istedi

Haber: Süleyman Kurt

Vatandaşlar, metruk binalara yönelik denetimlerin artırılmasını istediler. Şehir içinde bulunan ve şehre yakın ormanlık alanların çevresinde bulunan metruk yapıların yıkılması istendi. Vatandaşlar evlerine gidip gelirken bu bölgeyi kullanmaya korktuklarını ifade ederek, mülki amirlik tarafından yıkılma kararı çıktığı halde, metruk yapıların yıkımının yapılmadığına dikkat çektiler. Vatandaşlar tuhaf kişilerin kol gezdiği böyle yerlerde, rahat bir şekilde gezilmesinin imkânsız hale geldiği şikayetinde bulundular.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 12:07
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