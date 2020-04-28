Vatandaşlar PTT binasına hücum etti

Özel Haber: N. Halid Altındal

Son günlerde hem ülke genelinde hem de Bolu’da koronaviristün dolayı maske kullanma zorunluluğu zorunluluğunun getirilmesinin bir türlü elde edilemeyen maskeler vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Hükümetin e-devlet üzerinden PTT şubelerinden ve eczanelerden ücretsiz maske dağıtılacağını duyurması üzerine, bir türlü maskelerine kavuşamayan ve cep telefonlarına, müracaat etmelerine rağmen mesaj alamayan vatandaşlar tedirgin olmaya başladı.

İlimizde PTT müdürlüğünün bedava maske dağıttığını ve e-devlet şifresi almak isteyen onlarca Bolulu PTT Şube Müdürlüğüne akın etti. Bir anda sosyal mesafe ortadan kalktı. Vatandaşlar ile PTT Müdürlüğünde özel güvenlik görevlileri ile halk arasında tartışmalar yaşandı.

Olay yerine polis istendi. Çok sayıda vatandaşın PTT Müdürlüğüne akın etmesi üzerine bölgeye çok sayıda yunus ekipleri sevk edildi. Bu sırada yunus ekipleri ile vatandalar arasında da tartışmalar yaşandı. Yunuslar sosyal mesafeyi bozan ve kurallara uymayan vatandaşları tek tek uyardı. Bu seferde devreye PTT Şube Müdürü Şahin Abak girdi. Müdür Abak, yunus ekiplerinin nezaretinde halka bilgilendirme yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 15:18