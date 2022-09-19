Haber: Süleyman Kurt

1 Eylül itibariyle balık av sezonu açılmasının ardından sezonun ilk balıkları tezgâhlara pahalı bir şekilde yansımış, bir hafta sonra da özellikle palamut fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanmıştı.

Vatandaşların balığa olan ilgisini arttırmaya yönelik Bolulu balıkçılar, denizi olmayan ilimize tekne ile palamut balığı getirdi. Pazarın ortasında tekneden palamut indiren balıkçıları gören vatandaşlar şaşkına döndü. İri palamutların tanesi 50 liradan, diğer boydaki palamutlar ise 25-30 liradan pazarda satışa sunuluyor.