Vatandaşlar şemsiyesiz sokağa çıkmayın

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğü Bolulu vatandaşları şiddetli yağmur yağışı konusunda uyardı.

Vatandaşlar şemsiyesiz sokağa çıkmayın

Haber: Kasım ŞAHİN

Bu gün öğle saatlerinde başlayacak olan şiddetli yağmur yağışının akşam saat 17.00-18.00 arasında yağmurun şiddetini arttıracağını belirten Meteoroloji Bolu İl Müdürlüğü yetkilileri Bolulu vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Bu gün ve yarın öğle saatlerine kadar yağmur yağışının devam edeceği öğrenilirken, vatandaşları ıslanmamaları için sokağa şemsiyesiz çıkmaması öneriliyor. Bodrum ve zemin katlarda oturan vatandaşların oluşabilecek sel baskınlarına karşın tedbirli olması konusunda uyarıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2019, 10:36
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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