Vatandaşlar soluğu benzin istasyonlarında aldı

Akaryakıt fiyatlarına zam gelmeden önce dün gece ilimizin 4 bir yanında bulunan benzinliklerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Benzinde litre başında 1.02 TL, motorinde 1.06 TL ve LPG’de ise 70 kuruş zam gelmesi vatandaşlarda telaş yarattı.

Vatandaşlar soluğu benzin istasyonlarında aldı

Haber: C. Kutay Aykan

Tarihi akaryakıt zammı öncesi vatandaşlar soluğu benzin istasyonlarında aldı. Dün gece yarısından  itibarengeçerli olacak benzinde litre başında 1.02 TL, motorinde 1.06 TL ve LPG’de ise 70 kuruş zam öncesi vatandaşlar benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zam gelmeden önce vatandaşların çoğu yakıt depolarını fulledi. Benzin istasyonlarından yiyecek içecek almak isteyen vatandaşlar ise aşırı yoğunluktan dolayı adım atacak yer bulamadı.

Zamlı akaryakıt fiyatları ise gece yarısından itibaren ise tabelalara yansıdı.

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