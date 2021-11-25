Haber: C. Kutay Aykan

Tarihi akaryakıt zammı öncesi vatandaşlar soluğu benzin istasyonlarında aldı. Dün gece yarısından itibarengeçerli olacak benzinde litre başında 1.02 TL, motorinde 1.06 TL ve LPG’de ise 70 kuruş zam öncesi vatandaşlar benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Zam gelmeden önce vatandaşların çoğu yakıt depolarını fulledi. Benzin istasyonlarından yiyecek içecek almak isteyen vatandaşlar ise aşırı yoğunluktan dolayı adım atacak yer bulamadı.

Zamlı akaryakıt fiyatları ise gece yarısından itibaren ise tabelalara yansıdı.