Vatandaşlar telin etti

Bolu’da toplanan yaklaşık 100 kişi, Küçükçekmece ve Bolu'daki çocuklara yönelik cinsel istismara tepki gösterdi.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Küçükçekmece ile Bolu'da çocuklara karşı yapılan cinsel istismar olaylarına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Katılımcılar, yetkililerin çocuk istismarı konusunda tedbir almasını istedi. Grup adına konuşan konuşmacı bir araya gelen grup içinde hiçbir siyasi parti ya da dernek bulunmadığına vurgu yaparak, "Türkiye'de en son yaşanan çocuklara karşı cinsel istismar ve taciz olayları Küçükçekmece ile Bolu'da gerçekleşti. İlk olarak Küçükçekmece'de bir çocuğumuz tacize uğradı. Daha sonra da 2 gün önce Bolu'da yaşanan bir olay var. Erkek çocuğuna tacizde bulunan birisi, daha önceden de cezası olduğunu öğrendiğimiz birisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi." dedi.

Protestoya katılan varandaşlar çocuk istismarına karşı en ağır cezaların verilmesi gerektiğini vurguladı. .