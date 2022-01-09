Vatandaşlara broşürlü uyarı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizin ana arterleri üzerinde broşür dağıtarak, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda uyardı.

Vatandaşlara broşürlü uyarı

Haber: Ceylan Beykoz

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince ''Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik  Danışma Kurulu'' (TDP-KGDK) kararı gereği;  yapılan sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında vatandaşlara tek tek broşür dağıtarak, çeşitli konularda uyarılarda bulundular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Kardelen Meydanında ve Demokrasi Meydanında vatandaşları bilinçlendirmek  ve uyarmak için toplam 338 vatandaşa "Dolandırıcılık" ve 'Hırsızlık" broşürleri dağıtıldı. Yeni yılda bu tür suçların artabileceği belirtilerek, mağdur olmamaları için  evlerinde ve iş yerlerinde almaları gereken tedbirler anlatıldı.

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