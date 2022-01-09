Vatandaşlara broşürlü uyarı

Haber: Ceylan Beykoz

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince ''Toplum Destekli Polislik Kent Güvenlik Danışma Kurulu'' (TDP-KGDK) kararı gereği; yapılan sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında vatandaşlara tek tek broşür dağıtarak, çeşitli konularda uyarılarda bulundular.

Kardelen Meydanında ve Demokrasi Meydanında vatandaşları bilinçlendirmek ve uyarmak için toplam 338 vatandaşa "Dolandırıcılık" ve 'Hırsızlık" broşürleri dağıtıldı. Yeni yılda bu tür suçların artabileceği belirtilerek, mağdur olmamaları için evlerinde ve iş yerlerinde almaları gereken tedbirler anlatıldı.