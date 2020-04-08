Vatandaşlara maske dağıtıldı

Haber: BMA

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından açıklanan koronavirüs tedbirleri il genelinde sıkı sıkıya uygulanmaya devam ediyor. Tehlikeli virüse karşı çalışmalarını sürdüren Seben ve Yeniçağa Belediyeleri dezenfekte ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Geçtiğimiz gün Yeniçağa’da belediye ekipleri tarafından yapılan ücretsiz maske dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Recayi Çağlar, “Halkımıza maske dağıtımına başladık. Maskeleri bedelsiz olarak temin eden Real Tekstil sahibi Sn Barış Yemişçi Bey’e ve emek verip hazırlayan tüm çalışanlarına Yeniçağa halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

Seben ilçemizde ise kurulan halk pazarında vatandaşlara Belediye Zabıta ekipleri tarafından maske dağıtılarak koronavirüse karşı uyarılar yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 13:32