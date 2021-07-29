Haber: Aysun Beykoz

Tarihi yapılara sahip çıkmak ve geleceğe taşımak için ilimizde bulunan birçok yapının güzelleştirilmesi amacıyla çalışmalarına hız veren Bolu Belediyesi, çalışmalar kapsamında Karaköy Mahallesi’nde bulunan ve yıllardır karanlıkta duran tarihi Cuma Camisi’ni ışıklandırdı. 1562 yılında inşa edilen 459 yıllık tarihi Cuma Cami’sinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın talimatıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları özellikle mahalle sakinleri başta olmak üzere tüm vatandaşlardan büyük beğeni aldı.