Haber: Kasım ŞAHİN

Pazar günü ilimizde hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen aileler araçlarıyla Gölköy’e akın ederek, ailecek piknik yapma imkanı bulurken, araç yoğunluğu bir hayli fazla oldu.

Sıcak havayı gören vatandaşlar aileleriyle birlikte en yakın mesire alanı olan Gölköy’ü tercih etti. Göl çevresinde bulunan tüm piknik masaları dolarken, bir çok vatandaş da çimler üzerinde mangal yapıp piknik yaparak stres atmaya çalıştı. Bazı piknikçilerin yine yanlarında getirdikleri bir çok malzemeleri ve artan yiyecekleri masa üstünde bırakarak, çevreye atıp çevre kirliliğine neden oldu.