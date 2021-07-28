

Haber: Aysun Beykoz

Daha konforlu yollar için yeni bir yatırım yapan ve Türkiye’de çok az sayıda belediyenin sahip olduğu PlentMiks Temel (PMT) makinesi satın alan Bolu Belediyesi, Karacaağaç- Bahçeköy grup yolunda mutlu sona ulaştı.Zemini PMT uygulamasıyla güçlendirildikten sonra asfaltlanan yol bölge halkından tam not aldı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan’ın bölge halkına yenilenmesi için söz verdiği 2 buçuk kilometrelik yolda belediye ekipleri çalışmalarını tamamladı. Zemini PMT ile güçlendirilen grup yolu, otoban kalitesinde sıcak asfalta kavuştu. Yol çizgileri de çizilen grup yolunun, araç ve yaya trafiğine açılmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşlardan tam not aldı. Özellikle bayram boyunca yoğun trafiğin yaşandığı grup yolunu kullanan vatandaşlar, asfaltın kalitesini beğenerek, Başkan Özcan’a ve belediye ekiplerine teşekkür ettiler.