Vatandaşlardan yoğun ilgi gördü

Haber: Okay Özcan

Bolu Belediyesi’nin desteği ve katkılarıyla Bolu’da açılan Antika, Kültür Ve Sanat Etkinliği Pazarı başta İstanbul, Ankara olmak üzere birçok ilden gelen antika meraklıları tarafından yoğun ilgi gördü. Bolu’da ilk defa kurulan pazara Bolulu vatandaşlar da akın etti. Pazarda; fotoğraf makineleri, telefonlar, pikaplar, eski paralar, madalyalar, Osmanlı dönemine ait kılıçlar ve çeşitli savaş malzemeleri ile köylerde kullanılan tarım ve mutfak araç gereçleri antikaseverlerin beğenisine sunuluyor. Antika, Kültür Ve Sanat Etkinliği Pazarı her ayın son günü kurulacak.

“BOLU’YA YENİ BİR HAREKET KATTI”

Pazarda antika satışı yapan Bolulu Serhat Evcil “Pazar etkinliğinin Bolumuza kattığı değer çok yüksek bir değer. Bolu halkı olarak bizde bu pazarda yerimizi aldık. Burada Antika meraklısı vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu pazar Bolumuza yeni bir hareket kattı. Bu konuda gayet mutluyuz ve müşterilerimizi bekliyoruz”dedi.

“ÇOK MEMNUNUM”

Antika pazarında el işi ürünlerini satan Nurten Salar “Bu Pazar etkinliğini duydum ve 2 gün önce müracat ettim. Sağolsunlar kabul ettiler. Ben el işleri yapıyorum. Daha önceden Bolu Belediyesi’nin bize sunduğu Binbir Emek pazarı vardı. O Pazar pandemiden dolayı 2 senedir kapalıydı. Bu antika pazarını duydum ve başvurdum. Sağolsunlar kabul ettiler. Bu pazardan çok memnunum her ay devam edeceğim inşallah” şeklinde konuştu.

“BOLU BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Havva Sünnetçi “Ben bu işi severek yapıyorum ve bir dükkanımda var. Antika değil eskiye yönelik yaşadığımız için bu işi çok seviyorum. Bu pazarın açılması benim için büyük bir özveri oldu. Pazarda gezdikçe antikaya olan merakım kat kat artıyor. Bolu Belediyesi’ne de ayriyetten teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiği için” dedi.