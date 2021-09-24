Vatandaşları isteklerini dinlediler



Haber: Yasin Bilgi

AK Parti Bolu İl Teşkilatı, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer’in katılımında Bolu’nun farklı köylerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda, AK Parti heyeti; Yuva, Tarakçı, Çatakören, Aşağı Çamlı, Yukarı Çamlı, Karamanlar, Kandamışlar, Yayladınlar, Ulumescit, Muratlar, Bünüşköylerini ziyaret etti. AK Partili isimler, buralarda vatandaşların isteklerine kulak verdi.

Köy ziyaretlerini sosyal medya hesabından, “Her şey Bolu için” notuyla paylaşan AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, “Bolu’muzun dört bir yanında muhtarlarımızla ve hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.