Vatandaşları vereme karşı bilgilendirdiler

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bolu Verem Savaş Dispanseri ve Bolu Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, 73. Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası dolayısıyla stand açtı. Çalışanlar açtıkları standlarda verem hastalığı ile ilgili vatandaşlara bilgilendirme yaptılar. Yapılan farkındalık çalışmasına yetişkinler ve çocuklar etkinliğe yoğun ilgi gösterdiler. Verem Savaş Dispanseri ve Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları “Hedefimiz veremsiz bir Türkiye!” sloganıyla etkinliklerine devam edeceklerini belittiler.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020, 12:17