Haber: Birol Ertunç

Son günlerde ilimizde etkisini artıran sağanak yağışlar geçtiğimiz gün birçok bölgede sel ve taşkınlara sebep olurken kamu kurumları adeta kırmızı alarm verdi. Olumsuzlukların yaşandığı birçok yerde ekipleri anında müdahale etmeye çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da yazılı bir basın açıklaması yaparak yaşanan sel ve taşkınlar sebebiyle mağduriyet yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve yağışlara karşı önlem alınması gerektiğini ifade eden CHP İl Başkanı Karsu açıklamasında, “Ne yazık ki son günlerde ilimizde etkili olan sağanak yağışlar hayatımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz gün öğleden sonra aralıksız süren yoğun yağışın ardından ilimiz merkez köyleri başta olmak üzere Dörtdivan, Yeniçağa, Gerede ve Mengen ilçelerimizde birçok sel ve taşkın olayı meydana geldi. Yaşanan sel felaketlerinde birçok vatandaşımızın evi, ahırı ve yaşam alanlarında büyük zararlar oluştu. Mağdur olan, zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olumsuzlukların sonucunda tek tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Belediye ekiplerimiz başta olmak üzere yoğun yağış altında vatandaşlarımızın can güvenliği için hummalı bir çalışma yürüten tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Önemli olan bu tür doğa olaylarından ders çıkarmamızdır. Tüm vatandaşlarımızı yapılan uyarılar konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyor ve tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 15:18