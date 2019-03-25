“Vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz”

Haber: BMA

AK Parti Bolu İl Genel Meclis Üyesi Adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Yaşar Yüceer, Basri Gökdemir, Samet Kocadağ ve Reşat Ateş, 31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyorlar. Gitmedik köy, çalmadık kapı bırakmayan Adaylar, 31 Mart’tan sonra güçlü bir şekilde hizmete başlayacaklarını belirtiyorlar. Hafta sonu gerçekleştirdikleri ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak’ın da eşlik ettiği köy ziyaretleri ile ilgili konuşan İl Genel Meclis Üye Adayı Mazhar Bozoğlu, seçimlere emin adımlarla gittiklerini söyleyerek, “İlk gün ki hizmet ve millet aşkıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hafta sonu Merkez İlçe Başkanımız Sayın Kazım Konak'ın da katılımıyla; Mesciler Köyü Emen Mahallesi, Okçular, Örencik, Çamyayla, Demirciler, Vakıfgeçitveren, Yenigeçitveren, Susuzkınık ve Gökpınar köylerimizi ziyaret ettik. 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarımızı durdurak bilmeden sürdürüyoruz. Çalışmalara başladığımız günden beri gördüğümüz sevgi ve teveccüh sandıktan zaferle çıkacağımıza dair inancımızı kuvvetlendiriyor. Temennimiz odur ki 1 Nisan itibariyle bugün aday olarak çalışan arkadaşlarımızla birlikte artık seçilmiş üyeler olarak halkımıza hizmet için çalışırız. ‘Memleket işi gönül işi’ diyerek çıktığımız bu yolda düşüncemiz her zaman önce millet önce memleket oldu. Vatandaşlarımıza hizmete her daim devam edeceğiz” diye konuştu.