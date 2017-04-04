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04 Nisan 2017 Salı
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    • “Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz”

    Bolu Merkez’de zaman zaman yaşanan kanalizasyon tıkanmalarının giderilmesi esnasında karşılaştıkları manzaralar sonrası açıklamalarda bulunan Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşları konu ile ilgili duyarlılığa davet etti.

    04 Nisan 2017 Salı 12:13
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    “Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz”

    HABER: Ceylan Beykoz

    Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir içerisinde zaman zaman yaşanan kanalizasyon tıkanmaları konusunda vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istedi. Tıkanmaların tamamına yakınının kullanımdan kaynaklı gerçekleştiğini belirten ekipler;

    “Kanalizasyon hatlarının tıkanmaması vatandaşlarımızın elinde”

    “Şehir içerisinde zaman zaman yaşadığımız kanalizasyon tıkanmalarına ekiplerimiz derhal müdahale etmekte ve vatandaşlarımızın sorunları anında gidermektedir. Fakat yaptığımız çalışmalar sırasında tıkanmaların tamamına yakınının kullanımdan kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Tıkanan kanalizasyonlarda genelde sıvı temasında eriyip kaybolmayacak kadar kalın kağıt peçeteler, oyuncaklar, plastik atıklar hatta bezler ve kumaş parçaları ile nadir de olsa moloz kalıntılarına rastlamaktayız. Bu ve benzeri şeyleri evlerinde bulunan tuvalet ve banyolardan atan vatandaşlarımızın bu tıkanmalara isteyerek ya da istemeyerek sebep olmaktadırlar. Bolu Belediyesi’nin bu tıkanmalarda herhangi bir eksiği ya da hatası bulunmamakla birlikte ekiplerimiz tarafından her ne olursa olsun soruna anında çözüm getirmekte ve vatandaşlarımızı mağdur etmemekteyiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyor ve kanalizasyonlarının tıkanmaması için belirttiğimiz yabancı maddeleri hiçbir şekilde tuvalet ve banyolarından atmamalarını rica ediyoruz”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Merkez’de, Zaman, Zaman, Yaşanan

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