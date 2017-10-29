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29 Ekim 2017 Pazar
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    • “Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder”

    MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılı olan 29 Ekim için bir mesaj yayımladı.

    29 Ekim 2017 Pazar 10:25
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    “Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder”

    Haber: Aysun Beykoz

    Başkan Abat mesajında, "Millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz son büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümüdür. 81 ilimizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. 29 Ekim 1923’te ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümü coşkusunu, millet olarak hep birlikte paylaşıyoruz” dedi.  Abat, sözlerine şöyle devam etti; “ Küllerinden yeniden doğan bir devleti kurma iradesi gösteren ecdadın torunları olarak, içinde bulunduğumuz bu zor günlerin de geride kalacağına inanarak, aynı gemide seyahat ettiğimiz asla unutulmamalıdır. Cumhuriyetin 100. Yılında daha güçlü, iç huzurunu temin eden, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri olacağına olan inancımızla, MÜSİAD Bolu Ailesi adına tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder, Aziz Şehitlerimize Allah’tan Rahmet diliyorum” şeklinde söyledi. 

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şube, Başkanı, Abdullah

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