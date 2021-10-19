Haber: Uğur Balaban

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatı ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu; Belediye araç filosuna Greyder ve Paletli Buldozer kazandırıldı. Araç filosuna kazandırılan greyder ve paletli buldozer gelir gelmez Geredeli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; ‘’Belediyemizin işlerinin hızlı bir şekilde yürüyebilmesi için araç parkurumuzu elimizden geldiği kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Şükürler olsun ki bugüne kadar birçoğu hibe yoluyla Belediyemize birçok araç kazandırdık. Bu araçları da kendi bütçemizle aldık. Ekonomik ömrünü tamamlamış, belediyeye zarar ettiren araçları ise ihale ile satışa sunarak devre dışı bırakıyoruz. Belediye hizmetlerinin verimli ve hızlı olması için Araç parkurumuzu yenilemeye devam ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.