​​​​​​​Vatandaşların ihtiyaçlarına koştular

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda kamu kurum personellerinin katılımıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek ekipleri Ramazan Bayramında da aralıksız çalıştı. Vefa Sosyal Destek ekipleri koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bayram boyunca ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.

Vefa Sosyal Destek grubunda yer alan Sosyal Hizmet çalışanları, öğretmenler, İl Emniyet Müdürlüğü personeli bekçiler ve İl Müftülüğü İmam-Hatipleri tarafından Ramazan Bayramında vatandaşlardan gelen talepler karşılandı.

Ekipler vatandaşların ilaç, su, tüp, ekmek, çocuk bezi ve benzeri temel ihtiyaçları tedarik edilmesi konusunda özverili çalışmalarda bulundular. Sokak hayvanlarını da unutmayan vefa sosyal destek ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için şehrin belli bölgelerine mama, yem ve su bıraktılar. Öte yandan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler personelleri tarafından ilimizde ikamet eden Şehit aileleri ve Gazilerimiz de ziyaret edilerek Ramazan Bayramları kutlandı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 13:25