Vatandaşlarla buluşma toplantısına katıldı

Haber: BMA

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, vatandaşların sorun ve taleplerini tespit etmek amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Seben İlçe Kaymakamı, Kurum Amirleri ve Muhtarların da bulunduğu toplantıda Belediye Başkanı Fatih Kavak, vatandaşlara belediye olarak yürüttükleri çalışmaları ve ilerleyen zamanda ilçede gerçekleştirecekleri projeleri anlattı.

Düzenlenen toplantıyla ilgili paylaşımda bulunan Başkan Fatih Kavak, “İlçe Kaymakamımız, Kurum Amirlerimiz ve Muhtarlarımızın katılımıyla vatandaşlarla buluşma toplantısını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın bizlerden talep ve beklentilerini dinledik. Belediye olarak faaliyetlerimizden, önümüzdeki süreçte yapacağımız projelerimizden ve yatırım programına alınan projelerimizden bahsettik” dedi.