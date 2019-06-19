Vatani görevini Bolu’da yapıyordu

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre ilimiz Bolu’da 3 aydır vatani görevini yapan 20 yaşındaki Mustafa Taş, memleketi Elazığ’ın Palu ilçesine izne gitti. Burada 2 kardeşi ve arkadaşıyla birlikte Murat Nehrine yüzmeye giren Taş akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kayıp genç için Jandarma, AFAD ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği dalgıçları arama faaliyetine başladı. Akşam saatlerine kadar devam eden çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamazken Beyhan 1 Barajının kapaklarının kapatılmasıyla su seviyesi düşürüldü.

Su seviyesinin düşürülmesi ile birlikte devam edilen çalışmalar sonucunda Mustafa Taş’ın cansız bedeni yaklaşık 2 kilometre aşağıda bulundu. Taş’ın cansız bedeni İlçe Devlet Hastanesi moırguna kaldırılırken 20 yaşındaki gencin uzman erbaşlık sınavı için memleketine geldiği ve bekar olduğu öğrenildi.