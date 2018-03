Haber: Semih Baykal

Ziyarette ilk olarak açıklamalarda bulunan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu; “Sayın vekilimiz cemiyetimize şeref verdiniz. İlk defa bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilini ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Bolu basını ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bolu basını ülkemiz zor süreçten geçiyor. Bolu basını bu sınavdan başarı ile geçmiştir. 15 Temmuz sürecinde ve sonrasında çok şükür Bolu da her anlamda hem de FETÖ hem de diğer terör örgütleri ile ilgili hiçbir gazete kapanmamıştır. Ve bununla ilgili hiçbir arkadaşımıza işlem yapılmamıştır. Bende Bolu Gazeteciler cemiyeti başkanı olarak bunla gurur duyuyorum. İnşallah burada Sayın Devlet Bahçeli’yi de ağırlamak isteriz. Bizden de kendilerine selamlarımızı iletin. Tekrardan hoş geldiniz şeref verdiniz” dedi.

“BASIN MENSUBU ARKADAŞLARIMIZLA ÇOK YAKIN İLİŞKİLER İÇERSİNDEYİZ”

MHP İl Başkanı Adem Evcil ise ; “Gazeteciler cemiyeti başkanımızı ve gazetecilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri böylesine güzel bir ev sahipliği ile karşıladığınız için. Sayın vekilime de çok teşekkür ediyorum. Bolu da 15 Temmuz sürecinden önce de sonrada sağ olsun bütün basın mensubu arkadaşlarımızla çok yakın ilişkiler içersindeyiz. Sağ olsunlar yanlış anlaşımlara sebep vermeden gerçeği aktarıyorlar. Tekrardan bizlere burada gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HAMT OLSUN MİLLİYETÇİ ÜLKÜCÜ CAMİASI SOKAKLARDAYDI”

15 Temmuz Hain Darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise; “Ülkemizin geçmiş olduğu zorlu süreci hepimiz yaşadık. 15 Temmuz darbe girişimi akşamı var oluşla yok oluş arasındaki incecik çizgiyi bu milletin mensubu olduğun söyleyen her vatandaş yaşadı. Ve dedi ki bizler yok olabilir var olabilir ve sokaklara çıktı demokrasisine sahip çıktı. bu anlamda ilk açıklamayı yapan liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendi oldu. Ve şunları söyledi. ‘ bizler her türlü darbeye karşı devletimizin yanındayız’ dedi. Ve kendisi de Balgat da Milliyetçi Hareket Partisi binamızın üç hilalin altında ışıkları yakmak suretiyle bende buradayım hain nerdeyse gelsin beni bulsun dedi. Hamt olsun Milliyetçi ülkücü camiası sokaklardaydı, Türk milleti sokaklardaydı. Bu vatan benim bu bayrak benim bu millet benim bu ezanlar benim diyen herkes sokaklardaydı. Ve o gecenin kahramanı Türk milleti oldu. Basın mensuplarının burada önemi çok büyüktü çünkü o günden itibaren ya kirlenmişliğin içersinde olacaklardı yâda tam tersi vatan milletin bekası için siyasilerle birlikte Türk milleti ile birlikte mücadele edeceklerdi Ben Bolunun bu anlamda tüm basın mensubu kardeşlerimin ter temiz mücadele yürüttüklerini düşünüyorum. Özellikle Türk milletinin bekası için, ezanlarımızın dinmemesi için bayrağımızın düşmemesi için mücadele yürüttüklerine inanıyorum. Kime karşı? Hain olabilecek her kim varsa o gün FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri bunlara hizmet eden bütün uzantıları siyasi uzantılarda dahil olmak üzere bu mücadeleyi yürüttünüz hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Basın bizim yüz akımız aslında” ifadelerine yer verdi.

“HUZURU TESİS EDECEK BİR OPERASYON”

Konuşmasının devamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e gerçekleştirilen operasyonları değerlendiren Erdem; “Bu gün Afrin’deki mücadele Zeytin Dalı operasyonunu ele aldığımızda basın toplumu bilinçlendiriyor asında. Bizler anlatıyoruz, devlet büyükleri anlatıyor ama biz diyoruz ki orada yürütülen mücadele meşum mücadele, orada yürütülen mücadele sadece sınır ötesi bir operasyon değil. Suriye topraklarına huzuru tesis edecek bir operasyon. Yine aynı şekilde sınır güvenliğimizi sağlayacak operasyon. Ve en önemlisi kahraman Türk ordusu orada huzuru sağladıktan sonra bu ülkemizde bulunan sığınmacı kardeşlerimizin de o bölgeye huzur içersinde kendi topraklarına yerleşmeleri adına çok önemli bir görev yerine getirecekler. Ve en önemlisi oradaki mücadele terör örgütleri ile yapılıyor. Bu terör örgütleri eli kanlı terör örgütleri. Onların elinde bizim bebeklerimizin kanı var, onların elinde kadınlarımızın kanı var. O mazlum coğrafyanın üzerinde 25 milyona yakın insan katledildi tarih boyunca. Arkasında hep emperyalist güçler çıktı. Sizler tarafından Türk milletine ve uluslar arası kamuoyuna sunulması gerekiyor. Rabbim orada mücadele veren kahraman Türk askerine güç kuvvet versin. Dualarımız onlarla. Şahadete kavuşmuş olan tüm kardeşlerime Allahtan rahmet diyorum. Yine aynı şekilde gazi olan arkadaşlarıma da sağlıklı şifa diliyorum” dedi.

“İTTİFAKLARLA ALAKALI KOMİSYON ÇALIŞMALARI BİTTİ”

AK Parti ve MHP arasında yapılan ittifak konusu ile ilgili de açıklama yapan Erdem; “İttifaklarla alakalı komisyon çalışmaları bitti. Pazartesi itibari ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde genel kurulda görüşülmeye başlanacak. Nasip olursa önümüzdeki hafta cumaya kadar bitirilmesi ön görülüyor. Yapılmış olan çalışmaların en önemlisi şu kısmına bakmamız gerekiyor. Milli ittifak dediğimiz ittifak aslında ülkede oluşmuş olan gayri milli unsura karşı bir milli cephenin oluşması. Ülkemizin en çok ihtiyacı olduğu dönem bu gün. Milli bir cepheye. Çünkü milli bir mücadele veriyoruz. Milli mücadelede de milli şuurun tamamının bir araya gelmesi gerekiyor. Dedik ki Bu vatan bölünmesin bu bayrak inmesin bu ezan dinmesin diyen insanların aslında bir araya geldiği devletin yanında olan darbelere karşı duran terör örgütlerinin bir araya geldiği siyasi anlamda ve insanı anlamda bir milli cephe var. O milli cephe içersinde liderimiz tüm siyasi nefislerini bir tarafa bırakmak suretiyle tamamen devletin ve milleten bekası söz konusuysa biz bunları bir tarafa bırakırız demek suretiyle milli ittifak noktasında gerekli ilk adımı attı. Ve hatta ikinci adım olarak adayımız yok sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi destekleyeceğiz demiştir. Tabi uyum yasaları gelmek zorunda. Uyum yasalarından sonrada seçimler var. O secimler ilgilide çalışmaları hızlı bir şekilde yapacağız. Bizler milli cephenin içersinde yer almaktan dolayı mutluyuz, onurluyuz. Çünkü bizim için vatanımız ve milletimiz söz konusuysa gerisi teferruat. Umarım karşı cephede yer alanlarda bunun kritiğini yapacaktır. Ve gerçekten ne kadar büyük bir tehlikenin içersinde yer alıyorlar. Hata yapanların aciliyetle hatalarından dönüp milli cephe içersinde yer almaları gerektiğini karar vermeleri yönünde uyarılarımız vardır. Rabbim Türk milletine her zaman birlik beraberlik nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

“VAKTİNDE YAPILACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR”

Son olarak Erdem;“Devlet büyükleri bu konuda gerekli açıklamaları yapıyor. Zamanında yapılacak olan secim uygundur. Olması gereken bu. Sükepilasyonlar hep var. Temmuzda yapılacak, yok Kasım da yapılacak yok Ekim de yağılacak. Bence buna böyle bakmamak lazım. Yerel secimin yapılması için belli bir süre lazım. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyüklerimiz gerekli açıklamayı yaptı. Vaktinde secim her zaman doğrudur. Bakıldığında vaktinde yapılacak gibi gözüküyor” dedi.