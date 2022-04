Vay benim emeklim ne olacak şimdi?

Haber: C. Kutay Aykan

Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, emekli bayram ikramiyeleri, EYT, 3600 ek gösterge, asgari ücret ve sözleşmeli memura kadro konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZAM KONUSU HER ZAMAN DEĞERLENDİRİLEBİLİR, MEVCUT DURUM İÇİN KONUŞTUM"

Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri zammı konusunda henüz bir kararımız yok. Buna göre şu an için bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. Zam konusu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. İki bayramda bu ödemelerin maliyeti 25 milyar lira" diye konuştu.

Bakan Bilgin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AMACIMIZ İŞSİZ SAYISINI AZALTMAK"

Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz.

"İŞVEREN ELEMANI YETİŞTİRECEK, BİZ DESTEK VERECEĞİZ"

Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN ZAM GELECEK Mİ?

Emekliye bayram ikramiyesi 1.100 TL olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar TL. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GÜNDEMDE Mİ?

Asgari ücret için enflasyona uygun güncelleme gündemimizde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçi davranıyoruz.

"3600 EK GÖSTERGE YIL SONUNA KADAR MECLİS'TEN ÇIKAR"

3600 ek gösterge düzenlemesi Meclis'e gelecek. 2022 yıl sonuna kadar da Meclis'ten çıkarak yasalaşır diye düşünüyorum.

3600 EK GÖSTERGE MEMURUN MALİ HAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Memur maaşlarına çok yansımıyor ama emeklilik tarafına çok yararlı olacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN EYT ÇALIŞMASI YAPILIYOR MU?

Şu anda bizim gündemimizde emeklilikte yaşa takılanlar için EYT düzenlemesi bulunmuyor.

SÖZLEŞMELİ MEMURA KADRO GELİYOR

3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları da bu sene içinde çözeriz.

"1 MAYIS'I FARKLI BİR ŞEKİLDE KUTLAYARAK SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız.

"SMA HASTALARIMIZA BÜTÜN DESTEĞİMİZİ VERİYORUZ"

Devletin ödeme listesine aldığı 8 bin 300 küsür ilaç var. SMA ve kanser ilaçları da bunların içerisinde var. SMA hastalarımıza bütün desteğimizi veriyoruz.

BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI

Ramazan'dan önce uygulayacaktık savaş nedeniyle ertelendi. Türkiye'de çalışan her işletme kanunlara uymak zorundadır. AB delegasyonunun sendika tanımıyorum deme lüksü yok.

TEMMUZ AYINDA MEMUR MAAŞLARI İÇİN EK ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz ayında zamlar için enflasyon farkına ek olarak sosyal refah düzenlemesini değerlendireceğiz.