“Vay öğrencilerimizin haline”

Haber: Ceylan Beykoz

Mengen ilçesi Gökçesu beldesinde bulunan Gökçesu Ortaokulunda, fen laboratuvarı kapatılarak İmam Hatip Sınıfı açıldı. İYİ Parti İlçe Başkanı emekli öğretmen Hikmet Hazan, eğitimin kalitesinin düşeceğini gerekçe göstererek fen laboratuvarının kapatılmasına tepki gösterdi. Hikmet Hazan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığına dilekçe gönderdi. Hazan’ın dilekçesine cevap 2 hafta sonra ulaştı. Cevap yazısında laboratuvarın eski yerine yeniden açılacağı belirtildi.

“EĞİTİM KALİTESİ DÜŞER DEMEMİZE RAĞMEN…”

İYİ Partili Başkan Hikmet Hazan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “1976 Yılında Çanakkale Öğretmen Lisesi'nden mezun olarak göreve başlayarak 44 yıl 08 gün çalışıp emekli odum. Bu yılların 18 yılı Mengen ilçesi Gökçesu Beldesi'ndeki okullarda öğretmen ve idareci olarak çalıştım. Gökçesu İlkokulu ve Gökçesu Ortaokulu'nda okuyarak Çeşitli Anadolu liseleri ve Fen liselerini kazanıp, oradan Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakülteleri, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi vb. fakülte bölümlerine giderek okumuşlardır. İlçemize Mudurnu İlçesi'nden Mengen İlçemize Ilçe Milli Eğitim Müdürü Olarak göreve başlayan Salih Celepci, 2016 yılında Gökçesu Ortaokulu bünyesinde, fiziki ortamın İmam Hatip Ortaokulu açılmasına, yapılan inceleme raporuna göre uygun olmadığı, Ortaokul müdürü ile benim, müdür bey imam hatip ortaokulunun açılması ile ‘eğitim kalitesi düşer’ dememize rağmen Gökçesu Ortaokul bünyesinde imam hatip ortaokulu açılmasını sebep olmuştur. Öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayan, tüm okullarda olmazsa olmazlarından olan ‘İstanbul Erkek Liseliler Vakfı Özel İlkokulu’ tarafından araç-gereç, masa ve oturaklarla zenginleştirilen Okulun Fen Laboratuvarı kapatılarak İmam Hatip sınıfı açılmasına sessiz kalıp, eğitim kalitesinin düşmesine sebep olmuştur” dedi.

“VAY ÖĞRENCİLERİMİZİN HALİNE”

Aynı zamanda emekli öğretmen olan Hikmet Hazan açıklamasında ayrıca Bakanlığa yaptığı itiraz hakkında ise, “Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılan itiraz neticesi gelen cevap yazısında ‘Fen laboratuvarı eski yerine taşınarak problem çözümlenecektir’ olmuştur. Bu da ne vahim ki Milli Eğitim Müdürleri, Gökçesu Ortaokulu'ndaki fen laboratuvarının kapatıldığını, kalitenin düşmesine sebep olduklarını itiraf edip, öğrencilerimizin eğitim kalitesinin engellenmesine ve düşmesine sebep olduklarını kendileri verdikleri cevap ile tasdik etmişlerdir. Bu cevaba rağmen okuldaki fen laboratuvarı açılmamıştır. ‘Fen laboratuvarı eski yerine taşınarak problem çözümlenecektir’ ucu açık verilen cevapta ne zaman açılacağı da belli değildir. Vay öğrencilerimizin haline” ifadelerini kullandı.