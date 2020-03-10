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Vay uyanık özel güvenlikçiler

​​​​​​​Bolu’da özel bir bankada para nakli aracının özel güvenlikçilerinin yaptığı olay herkesi şaşırttı. 2 Özel Güvenlikçi, ATM’lere konulan para kasetlerini açarak, 65 bin TL’yi zimmetine geçirmekten 5 yıl 12 ay ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Vay uyanık özel güvenlikçiler

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde faaliyet gösteren özel bir bankanın yetkilileri, ATM’lerdeki para kasetlerinde paraların eksik olduğunu belirleyince, özel güvenlikçi Ş.B ile T.A.’yı takibe aldı. Yapılan araştırmada 2 özel güvenlikçinin, para kasetlerinin mühürlerini kırmadan arka kısmındaki vidalara tornavida ile açarak,  27.500, 21.500, 7.500 ve 10.000 TL’yi zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

Özel bankaya ait ATM’lerin içerisindeki para kasetlerinin içerisinden toplamda 65 bin TL’yi zimmetine geçiren Ş.B. ile T.A. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Zincirleme biçimde zimmet” suçunu işlemekten tutuksuz yargılanmalarını tamamlandı. Mahkeme heyeti., 2 eski özel güvenlikçiye 5’er yıl 12’şer ay 15’er gün hapis cezası ve 12 bin 500 TL’de adli para cezası verdi. Dosya İstinaf Mahkemesine gönderildi. Karar onanırsa her iki sanık cezaevine giricek.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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