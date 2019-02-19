VE GÖRÜŞMELER SONUÇLANDI

Haber: C. Kutay Aykan

31 Mart 2019’da yapılacak Yerel Seçimler için ilimizde AK Parti-Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) arasında ittifak olup olmayacağı son zamanlarda en çok tartışılan konu oldu. Ortaya atılan ittifak iddiaları MHP Bolu Teşkilatı ve ilimize gelen MHP MYK üyeleri tarafından kesin bir dille yalanlanmış ve ittifak olmayacağı açıklanmıştı. Ancak aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edileceği son gün yapılan görüşmeler neticesinde MHP’nin Belediye Başkan Adayı İbrahim Doğan’ı AK Parti lehine geri çektiği ve Bolu’da ittifak yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak hem MHP İl Başkan Cihan Başaran’ın hem de AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’ın açıklama yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 13:58