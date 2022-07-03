Veda yemeğinde bir araya geldiler

Haber: Okay Özcan

Yıllardır ilimizde Asayiş Şubesinde başarı bir şekilde görev yapan ve Bolu halkının gönlünü kazanan 8 polis personeli, Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi’nin davetiyle veda yeğinde bir araya gelerek hem eski günleri yad ettiler hem de mesai arkadaşlarıyla vedalaştılar.

Özel bir mekanda düzenlenen bir araya gelen ve uzun uzun sohbetler edip vakit geçiren 8 polis, Asayiş Şube Müdürü Mehmet Çömlekçi’nin elinden birer teşekkür plaketi aldılar. Şark görevleri nedeniyle Bolu’da görevlerini bitiren polislerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.