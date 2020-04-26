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Vefa Grubu 500 koli dağıttı

İlimiz Gerede ilçesi Kaymakamlık koordinesinde çalışmalarını sürdüren ve Belediye ekiplerinin de destek verdiği Vefa Sosyal Destek Grubu 500 haneye erzak yardımında bulundu.

Vefa Grubu 500 koli dağıttı

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla Gerede Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grupları” görevlerine devam ediyor. Vefa Grubuna Gerede Belediyesi de ekipleriyle destek veriyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ilçede 500 haneye erzak kolisi dağıttı. Gerede Kaymakamlığı ve Gerede Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen dağıtıma; Gerede Belediyesi 2 personel ve 2 araç ile destek verdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Gerede Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından belirlenen adresleri tek tek ziyaret ederek Ramazan ayı arifesi erzak kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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